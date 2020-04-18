فخري الفقي: تطبيق برنامج الإصلاح جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن تقرير وكالة التصنيف الائتماني متفائل بشأن الاقتصاد المصري على خلاف الكثير من اقتصادات الدول الناشئة والنامية ومصر من الاقتصادات التي تم تثبيت التصنيف الائتماني الخاص بها.





وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري وهذا يظهر مدى صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية وآخرها ازمة فيروس كورونا التي أثرت على الاقتصادات المتقدمة في الدول الكبرى.





وتابع: " تلك النظرة التفاؤلية تجدد ثقة المستثمرين المصري والاجنبي بان الاقتصاد المصري قادر على إدارة أزمة كورونا التي أطاحت بالكثير من الاقتصادات".





واكمل: "الاقتصاد المصري استطاع ان يصمد امام هجمة فيروس كورونا ، وتلك النظرة تؤكد على إمكانية حصول مصر على تمويل لمواجهة مخاطر أزمة فيروس كرورونا".



