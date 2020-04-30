مستشفى النجيلة: إجلاء كافة الأقسام وتعقيمها يوميا

قال الدكتور محمد أبو طالب نائب مستشفى العزل بالنجيلة إ نه تم وضع خطة لطرق مكافحة العدوى في أول مستشفى حجر في مصر والشرق الأوسط "مستشفى النجيلة للحجر الصحي".

وأضاف محمد أبو طالب خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" سيتم اجلاء كل قسم ويتم تعقيمه على أعلى مستوى مع اتباع طرق التعقيم الدورية واليومية لجميع الأقسام بالمستشفى.





وأشار نائب مستشفى العزل بالنجيلة أنه تم وضع خطة للتعامل مع الفيروس عن طريق تناوب المرضى بين الاقسام لاتاحة الفرصة لتعقيم القسم المتواجد به عدد كبير من المرضى لفترة طويلة وإتاحة فرص كبيرة للقضاء على الفيروس وعدم نشره داخل المستشفى.





وتابع نائب مستشفى العزل بالنجيلة: أنه يتم التعامل بجدية تامة ونلتزم بكل طرق مكافحة العدوى ونفتخر كوننا أول حجر صحي بمصر والشرق الأوسط ونلتزم بكافة معايير الوقاية المتبعة من قبل وزارة الصحة المصرية لافتا أن لدينا القدرة على الاستمرارية كحجر صحي على أعلى مستوى بكافة الأطقم الطبية لدينا والعاملين معنا.





وقال ان كيان النجيلة الإداري والفني والطبي في خدمة مصر دائما ولديه القدرة على الاستمرارية مهما كانت الصعوبات ، ونضع دائما خطط لمواجهة كل التطورات وتجاوز كل العقبات إن شاء الله.





وأكد انني فخور بالعمل بهذا الكيان الطبي العملاق سواء طبيا بمتابعة الحالات أو إداريا بالعمل كنائب مدير لهذا الصرح العظيم الذي يديره قائد ممتاز وحكيم د. محمد علي المتولي الذي يحرص دائما على أخذ كل الخطوات الجدية في سبيل رفعة هذا المكان .





وأكد الدكتور محمد علي مدير مستشفى العزل النجيلة اننا نعمل علي استمرار توفير الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفى لافتا إلى أننا نعمل كعائلة وتعاهدنا على استكمال المسير مهما طالت المدة .





وأضاف أننا أعلى نسبة معدل شفاء على مستوى مصر الحمد لله ولدينا الكثير من الانجازات ولكن ليس هذا وقت الكلام والنشر ونسعى جاهدين للحفاظ على هذا الكيان وعلى القضاء على هذا الفيروس وتجاوز الازمة وحماية شعبنا واهلنا . ⁦



