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أخبار العالم

«جونز هوبكنز» الأمريكية: الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2500 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة أكثر من 2500 شخص من جراء فيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة تزيد على تلك المسجلة، بحسب بيانات لجامعة (جونز هوبكنز).

وأظهرت بيانات الجامعة - التي تعتبر مرجعا في تتبع إصابات ووفيات كورونا، و فقا لقناة /سكاي نيوز/ الفضائية، اليوم /الخميس/ - أن (كوفيد 19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60853.

وحصيلة الوفيات اليومية المسجلة مساء أمس /الأربعاء/ تزيد على تلك التي سجلت مساء /الثلاثاء/ 2207 وفيات، وذلك بعد يومين سجلا تباطؤا.. لافتا إلى أن أعداد ضحايا الفيروس الفتاك 1330 وفاة مساء الأحد، و1303 وفيات مساء الإثنين.

يشار إلى أن الولايات المتحدة - التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الماضي - هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات الوباء في البلاد، إن فيروس كورونا المستجد "سيرحل".

وأكد ترامب أن الفيروس "سيذهب. سيغادر. سيختفي. سيتم القضاء عليه"، من دون أن يوضح متى وكيف.


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