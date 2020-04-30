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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس 30-4-2020

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:58 ص
الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
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احمد علام
ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم، الأربعاء 29-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 181.70 ريال سعودى.

 
يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

وخلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (207.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.25 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (190.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)
 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (181.70 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.35 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (155.74 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.13 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (103.83 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,458  ريال سعودي) أي ما يعادل (1.719 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.454 ريال سعودي) أي ما يعادل (386.83 دولار أمريكي)
 أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (207.651 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.260  دولار أمريكي)
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