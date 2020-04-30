أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس 30-4-2020

أسعار الذهب السعودى اليوم ، الأربعاء 29-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 181.70 ريال سعودى. ننشر، الأربعاء 29-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 181.70 ريال سعودى.





سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط. يتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.





وخلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (207.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.25 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (190.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (181.70 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.35 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (155.74 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.13 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (103.83 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,458 ريال سعودي) أي ما يعادل (1.719 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.454 ريال سعودي) أي ما يعادل (386.83 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (207.651 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.260 دولار أمريكي)