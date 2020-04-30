اصطفاف معدات وسيارات النظافة والتطهير لرفع القمامة في دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء أمس الأربعاء، اصطفاف معدات وسيارات النظافة والتطهير والتعقيم التابعة لديوان عام المحافظة و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و كذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحى.





وقد تابعت المحافظ أعمال توزيع تلك المعدات على أحياء مدينة دمياط وفقًا لبنود الخطة الموضوعة مسبقًا خلال الاجتماع المنعقد صباح امس للارتقاء بمنظومة النظافة بها.





كما تابعت الدكتورة منال عوض أعمال حملات النظافة المكبرة التى يتم تنفيذها بجميع المناطق بدمياط خلال فترة حظر التجوال وذلك لرفع تجمعات القمامة و كذلك تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم .





الجدير بالذكر اعمال رفع القمامة تاتى طبقا لخطة المحافظة الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19".