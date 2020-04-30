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حوادث

الاستمارة بـ 2000 جنيه.. ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم تعيينهم ببعض الشركات

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكّنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبلغ مالى منهم بزعم تعيينهم ببعض الشركات.

وبحسب بيان، الخميس، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة ، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "بدون ترخيص" وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على وظائف بعد قيامه بالإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بالعديد من الشركات دون شرط أو مؤهلات وحصوله على مبالغ مالية تراوحت ما بين (1000 - 2000جنيه) للفرد الواحد بزعم أنها رسوم إدارية للتعيين وترشحيهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بتلك الجهات "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته على (21) خطاب ترشيح لوظائف وهمية للتعيين ببعض الشركات و إكلاشيه يقرأ بصمته باسم الشركة الوهمية المشار إليها و(65) ملفا بداخل كل منهم المستندات الخاصة بضحاياه و(120) وثيقة تعارف بأسماء أشخاص مختلفة و هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحوى العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين بعض ضحاياه على برنامج الواتس آب تؤكد نشاطه الإجرامى.

وأمكن الإستدلال على (2) من ضحايا المتهم وبسؤالهما أقر بقيامه بالإحتيال عليهما والإستيلاء على مبلغ (2000 جنيه) من كل منهما بزعم توفير فرصة عمل لهما بإحدى شركات البترول، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين.
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