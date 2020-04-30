طبيب: الإصابة بفيروس كورونا يجب أن تؤخذ على محمل الجد.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه من الضروري اتخاذ موضوع الإصابة ب فيروس كورونا على محمل الجدية وعدم التهاون فيها.





وأضاف الدكتور أشرف عقبة ، خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على " قناة مصر الأولى " ، أن الإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدى إلى أعراض وخيمة فى بعض الحالات .





رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس ، إ لى أنه عند الشعور بأعراض الفيروس لابد من الاتصال بالخط الساخن المستقبل ل حالات كورونا أو الاشتباه فيها 105 او بالطبيب المعالج الخاص بك . وأشار





وتابع أنه يسأل المريض على السن والأعراض التى يعانى منها ومن ثم عمل الفحوصات اللازمة وإن ثبت بالفعل إيجابية الفيروس يتم التعرف على كل من خالطهم .





وأكد أن مريض كورونا إن كان يعانى من أى أمراض مزمنة مثل السكر أو القلب أو أى مرض مناعى لابد من إعطائه الاهتمام اللازم من البداية حتى تكون نتائج العلاج افضل بكثير .