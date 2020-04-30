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طبيب: الإصابة بفيروس كورونا يجب أن تؤخذ على محمل الجد.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:59 م
رئيس أقسام الباطنة
رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه من الضروري اتخاذ موضوع الإصابة بفيروس  كورونا على محمل الجدية  وعدم التهاون فيها.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة ،  خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على " قناة مصر الأولى " ، أن الإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدى إلى أعراض وخيمة فى بعض الحالات .

وأشار رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس ، إلى أنه عند الشعور بأعراض الفيروس لابد من الاتصال بالخط الساخن  المستقبل لحالات كورونا أو الاشتباه فيها 105 او بالطبيب المعالج الخاص بك .

وتابع أنه يسأل المريض على السن والأعراض التى يعانى منها ومن ثم عمل الفحوصات اللازمة وإن ثبت بالفعل إيجابية الفيروس يتم التعرف على كل من خالطهم .

وأكد أن مريض كورونا إن كان يعانى من أى أمراض مزمنة  مثل السكر أو القلب أو أى مرض مناعى لابد من إعطائه الاهتمام اللازم من البداية حتى تكون نتائج العلاج افضل بكثير .
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