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رياضة

استكمال الدوري أم الغائه.. اللجنة الخماسية تحسم الأمر للرد على الكاف

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:40 م
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
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يسري غازي
كشف عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة عن موعد حسم الرد على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بشأن استئناف بطولة الدورى الممتاز من عدمه.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تلقت خطابا من جانب الكاف تضمن ارسال رد حول حسم موعد استكمال الدورى الممتاز من عدمه ووضع يوم ٥ مايو القادم موعدا نهائيا لحسم الأمر.

قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"مطلع الأسبوع القادم سوف تجتمع اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من أجل التباحث حول سيناريوهات استئناف بطولة الدورى الممتاز بعد إجراء اتصالات مع وزارة الشباب والرياضة والمسؤولين فى الحكومة تمهيدا لإرسال الرد الى الكاف شاملا كافة الردود الخاصة بالمسابقة المحلية".


تابع:" عودة الدوري الممتاز امن قومى والقرار قرار مؤسسات الدولة بالتنسيق مع اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة لافتا إلى أن مطلع الاسبوع القادم سوف يتم مناقشة الأمر وحسمه".

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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