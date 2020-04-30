إسكان البحر الأحمر: مراجعة إحداثيات مشروعات الغردقة

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر، مواصلة فريق من مهندسى المديرية بقيادة المهندس محمد عبد المنعم، مدير عام المديرية، عملية مراجعة إحداثيات النقاط لمواقع مشروعات الإسكان بمدينة الغردقة.

وأكد المهندس محمد عبد النعيم، مدير عام مديرية إسكان البحر الأحمر فى بيان له اليوم الخميس، أنه رافق فريق من مهندسى المديرية، وكذلك فريق من مهندسى مركز معلومات المرافق التابع لديوان عام المحافظة، حيث ترأس الفريق المهندس أحمد جاد، نائب مدير المركز، وبإشراف من كريم مسعود، مدير المركز، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة للبدء فى عملية مراجعة إحداثيات مواقع مشروعات الاسكان فى مدينة الغردقة.

وأضاف مدير عام الاسكان بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من مراجعة إحداثيات موقع مشروع الإسكان الاستثمارى بمنطقة الحرس الجمهورى شمال الغردقة بالأحياء، بالتنسيق والاشتراك مع مركز معلومات المرافق بالمحافظة.

من جانب آخر تابع مدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر، بتكليف من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أعمال التشطيبات الداخلية، والواجهات الخارجية، وجميع مراحل التنفيذ فى مشروع الإسكان الاجتماعى الـ 6000 وحدة، المرحلة الثالثة " وحدات الإعلان العاشر" الواقع بمنطقة ابو عشرة، بمدينة الغردقة.

ورافق مدير الإسكان البحر الأحمر خلال متابعته لمشروع الإسكان الاجتماعى بالغردقة، فريق العمل القائم بالإشراف الفنى على المشروع برئاسة المهندس عزت صلاح حسين، مدير الإدارة الهندسية، وفريق العمل الإداري بالمديرية.