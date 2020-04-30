تشاجر مع الشرطة التونسية.. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الحكم الصادر بحبس التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال الساعات الماضية.





وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي، إن النقاز تشاجر مع أحد رجال الأمن في تونس، أثناء حظر التجوال، حتى تلقى حكمًا بالسجن لمدة 4 أشهر من قبل المحكمة الابتدائية.





وتابع: "اللاعب تلقى عقوبة أيضًا بتوقيع غرامة مالية عليه تصل إلى 100 دينار، بعدما خالف القانون التونسي، وعدم الالتزام به".





وأضاف: "من المنتظر أن يمكث اللاعب في سجنه لمدة يومين تقريبًا، لحين تقديم استئناف أمام المحكمة، وإنهاء قضيته".