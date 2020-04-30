بالأرقام .. انتشار غير مسبوق لـ كورونا في مصر خلال شهر أبريل

لم يتواجد في مصر فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة العالمية وتفشيه، وإطلاق اسم وباء عليه، كما أعلنت وزارة الصحة، في الحالات الاولي قادمة من الخارج وخاصة الصين وايطاليا والسعودية.

و بدأت رحلة فيروس كورونا في مصر مع أول حالة تم اكتشافها حاملة للفيروس، لشخص صيني يوم 14 فبراير، وتم عمل تحليل البي سي ار له وتم عزله بمستشفى النجيلة بمطروح، بعد إعلان سلبية التحاليل له، واستلامه من قبل سفارة الصين.

وحصد شهر فبراير إصابة واحدة، لأول شخص مصاب بالفيروس صيني الجنسية.





وفي مارس شهدت الاصابات 709 مصابين بالفيروس وكان بهم اشخاص مصريون اغلبهم قادمون من الخارج ومخالطون للاجانب المصابين، ووصلت الوفيات الي 46 متوفى.





وحدث انفجار في شهر ابريل بأعداد الاصابات لتتضاعف 5 مرات تقريبا لتصل الي 4827 حالة، بوفيات وصلت الي 346 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافى.

وأضاف أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.