السيسي يصدر ٤ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۲۰ بتخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة بناحيتي محافظتي أسوان والفيوم لاستخدامهما كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين.





كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص مساحة ٢٠.٤ فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة" باي باص".





وأصدر أيضا القرار الجمهوري رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية المركز السياحى بأبو المخادج بجهة جنوب الغردقة محافظة البحر الأحمر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.





كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۲۰ بإعادة تخصيص مساحة ٢٠.٠٢ فدان تقریبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركر الحرجة محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في إقامة محطة بحثية.





نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس.