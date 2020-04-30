كورونا يدخل شمال سيناء.. تفاصيل أول إصابة بالفيروس في آخر محافظات مصر



وأكد المحافظ، أنه تم الاشتباه في 23 حالة علي مستوي المحافظة حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية ما عدا حالة واحدة لسيدة مسنة من بئر العبد، وتم حجزها بقسم العزل بمستشفي بئر العبد المركزي تمهيدًا لنقلها إلي مستشفي العزل بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.



وأشار المحافظ، إلي اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه والمخالطين للحالة المصابة، معلنًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة لمدة 3 شهور.



وأضاف المحافظ، أنه تم تخصيص مستشفي بئر العبد النموذجي كمستشفي إحالة بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي، مؤكدًا علي تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و25 جهاز تنفس صناعي، ومستشفي نخل المركزي بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعي ومستشفي الشيخ زويد المركزي بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي واحد.



وأشار المحافظ، إلي استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت والمرافق والشوارع والميادين علي مستوي المحافظة حيث تم تطهير وتعقيم 595 منشأة صحية وتعليمية وحكومية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي تنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.



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وأشار المحافظ، إلي اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه والمخالطين للحالة المصابة، معلنًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة لمدة 3 شهور.وأضاف المحافظ، أنه تم تخصيص مستشفي بئر العبد النموذجي كمستشفي إحالة بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي، مؤكدًا علي تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و25 جهاز تنفس صناعي، ومستشفي نخل المركزي بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعي ومستشفي الشيخ زويد المركزي بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي واحد.وأشار المحافظ، إلي استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت والمرافق والشوارع والميادين علي مستوي المحافظة حيث تم تطهير وتعقيم 595 منشأة صحية وتعليمية وحكومية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي تنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.اقرأ ايضا..

استعرض اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جهود المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد"كوفيد- 19" خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.