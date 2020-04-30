الداخلية ناعية شهداء الجيش بسيناء: هذه الأفعال لن توقف جهود الدفاع عن الوطن

نعت وزارة الداخلية شهداء القوات المسلحة الأبطال ، الذين إستشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدي المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد .

كما توجهت الوزارة بالدعاء إلى المولى عز وجل لسرعة الشفاء للمصابين.

وتؤكد وزارة الداخلية على أن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة فى الدفاع عن مقدرات الوطن .

وكان اعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.



