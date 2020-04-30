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رياضة

مجلس نادي الشمس ينعى شهداء الجيش في بئر العبد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
قدم مجلس ادارة الشمس برئاسة د.أسامة أبوزيد التعازي للشعب المصري في شهداء الجيش المصري بعد استشهاد عشر مجندين في عمل ارهابي خسيس بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء قبل الإفطار اليوم اثر انفجار عبوة ناسفة بداخل احدي السيارات.

وقال أسامة أبوزيد أن هذه العمليات الإجرامية في شهر رمضان المعظم أكبر دليل علي أن هؤلاء الإرهابيين ليس لهم دين وأن الشعب المصري كله يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري في الحرب علي الإرهاب.

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة". 
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