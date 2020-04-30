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رياضة

اتحاد الكرة يعلن موعد عودة مباريات الدوري الممتاز وموقف الحضور الجماهيري

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:42 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عمرو ابوبكر
كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الموقف الطبي من عودة الدوري والانشطة الرياضية. 

وقال سلطان خلال مداخلة هاتفية على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، إن اتحاد الكرة يدرس بشكل جيد الموقف ويضع عدة سيناريوهات لعودة الدوري وعدم استمرار التوقف.

وأضاف سلطان، أن بعض الرياضات التي بها تلامس لن تعود في الوقت الحالي، ولكن كرة القدم التلامس بها قليل.

وتابع: سنحدد الأعداد التي ستشارك وتحضر في المباريات من أول اللاعبين الى عمال غرف الملابس، وسوف نتخذ جميع الاجراءات الاحترازية. 

وأشار سلطان الى أن، رؤية الاتحاد اقامة الدوري في مدينة واحدة ولن نجعل الاستعجال يسوقنا. 

واستطرد سلطان، فترة ما قبل الاستئناف سيتم استعداد الاندية لمدة ٣ او ٤ اسابيع، ولن يعود الدوري بجماهير، حتى انتهاء الأزمة.

وأكمل، عودة الدوري السيناريو الأقرب وبداية المباريات ستكون في يوليو. 
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