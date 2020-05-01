محافظ أسوان يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء حادث بئر العبد

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نيابة عن مواطنى المحافظة خالص العزاء لأسر شهداء حادث بئر العبد بالعريش والذين إستشهدوا مساء الخميس إثر إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وأكد اللواء أشرف عطية بأن دماء الشهداء الذكية ستظل تجسد مع من سبقوهم من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لإجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.





ولفت المحافظ إلى أن بطولتهم ستظل دائمًا في قلب كل مصري و ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.





وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من رجال القوات المسلحة الأبطال بإذن الله.





وأكد أن الإرهاب لا دين له وأن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصرى وجموع الشعب المصرى إلا تماسكًا وقوة و إرادة وعزيمة من خلال وقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب فى الداخل والخارج .





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