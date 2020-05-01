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أخبار العالم

الصحة العالمية تفتح النار على الصين: رفضت المشاركة في التحقيق بظهور كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين جودين جاليا، إن السلطات الصينية ترفض بشكل مستمر الطلبات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للمشاركة في التحقيق في ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

وأضاف جاليا في لقاء مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "نعلم أن الصين فتحت تحقيقًا بالفعل، ولكن في هذه المرحلة لم تتم دعوتنا للمشاركة. وتواصل منظمة الصحة العالمية تقديم الطلبات للمشاركة بالتحقيق إلى السلطات الصينية والسلطات الطبية".

وأشار الممثل إلى أن منظمة الصحة العالمية مهمة جدًا لمعرفة كيفية ظروف ظهور الفيروس لمنع حدوث وباء جديد، مؤكدا أن السلطات الصينية لم تسمح لمنظمة الصحة العالمية للوصول إلى توثيق مختبري الفيروسات في ووهان - مركز انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.

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