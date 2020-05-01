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رياضة

أول رد فعل من الاتحاد التونسي بعد حكم حبس حمدي النقاز

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:49 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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محمد رشاد
قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، تعيين لجنة للدفاع عن حمدي النقاز لاعب الزمالك الأسبق، بعد الحكم الصادر ضده بالسجن 4 أشهر وغرامة مالية.

وأصدرت المحكمة في تونس حكمًا صباح أمس الخميس، بحبس النقاز لمدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل، وغرامة 100 دينار.

وقالت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الجامعة كلفت هيئة دفاع عن اللاعب الدولي حمدي النقاز، لتتابع وضعه، وقرر المكتب الجامعي تكوين لجنة دفاع".

وأكمل: "تم تكليف كل من العضوين الجامعيين أمين موقو وحامد المغربي، وعضو الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حاتم دورة، بنيابة اللاعب المذكور والدفاع عنه".

واختتم: "هذا وستتولى لجنة الدفاع بالتنسيق مع محاميه القيام بالإجراءات القانونية الضرورية لدى الطور الاستئنافي لطلب الإفراج عن اللاعب".

يُذكر أن حمدي النقاز قد فسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي الزمالك قبل 5 أشهر، قبل أن ينجح في الفوز بقضيته ضد القلعة البيضاء أمام الاتحاد الدولي "فيفا".
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