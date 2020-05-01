أول رد فعل من الاتحاد التونسي بعد حكم حبس حمدي النقاز

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، تعيين لجنة للدفاع عن حمدي النقاز لاعب الزمالك الأسبق، بعد الحكم الصادر ضده بالسجن 4 أشهر وغرامة مالية.





وأصدرت المحكمة في تونس حكمًا صباح أمس الخميس، بحبس النقاز لمدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل، وغرامة 100 دينار.





وقالت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الجامعة كلفت هيئة دفاع عن اللاعب الدولي حمدي النقاز، لتتابع وضعه، وقرر المكتب الجامعي تكوين لجنة دفاع".





وأكمل: "تم تكليف كل من العضوين الجامعيين أمين موقو وحامد المغربي، وعضو الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حاتم دورة، بنيابة اللاعب المذكور والدفاع عنه".





واختتم: "هذا وستتولى لجنة الدفاع بالتنسيق مع محاميه القيام بالإجراءات القانونية الضرورية لدى الطور الاستئنافي لطلب الإفراج عن اللاعب".



