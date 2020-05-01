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أخبار العالم

1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:33 ص
1781 إصابة جديدة
1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 215 ألفا و 216 إصابة.

كما بلغ عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا لـ 24824.

ويواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين حالة، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عنه حاجز الـ200 ألف.

وتعد الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة 2053 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، الخميس.
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