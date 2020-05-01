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عادة يومية تنقل عدوى كورونا للأسرة بسهولة.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:59 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

قال الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى للفرق الطبية ،  إن  الأرضية أصبحت أكثر الأماكن نقلأ لفيروس كورونا وفى سهولة تامة لذا يتوجب خلع الأحذية  قبل الدخول إلى المنزل .

وأوضح مدير العام للإدارة العامة لمكافحة العدوى للفرق الطبية  ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر ،  أنه فى حالة صعوبة خلع الحذاء بمجرد دخول المنزل فأن أول متر من دخول المنزل نضع الحذاء ،  وتقوم ربة المنزل فى هذه الحالة بتطهير هذا المكان يوميا .

وأشار إلى إنه بمجرد الدخول يجب غسل الملابس سريعا ونشرها فى الشمس ،  مع مراعاة عدم لمس أى شخص داخل المنزل أو الأسطح كاملة والتوجه للاستحمام على الفور للتخلص من أى بكتريا عالقة على الإيدى .

وأكد  الدكتور إيهاب عطية على ضرورة الإمتناع الكامل عن الإقتراب من 4 فئات بالمنزل وهم : كبار السن ، الأطفال ، الحوامل بالإضافة لحاملى الأمراض المزمنة كأمراض الرئة والجهاز التنفسي . 

 وقد أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي وفيات جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة.
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