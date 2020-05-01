الصيف بدأ.. الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى تصل لـ 39 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا، السبت، حيث يكون مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





ويكون حالة الطقس على السواحل الشمالية للبلاد، معتدل خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط غربا وعلى وسط سيناء، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة على بعض المناطق.





ويكون حالة الطقس على محافظات الصعيد شديد الحرارة خلال ساعات النهار، لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى و19 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى و16 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى و24 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26.



