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فن

في الفردوس الأعلى.. رانيا محمود ياسين تنعي شهداء بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:25 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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مريم عزت
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة لشهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي. 

وعلقت الفنانة رانيا على الصورة: "شهداء الوطن في الفردوس الأعلى والكافرين في الدرك الأسفل من النار رحم الله شهدائنا الأبطال".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

رحم الله شهداء واسكنهم فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهاليهم الصبر والسلوان
رحمات الله وسلامه ع شهداء الوطن

يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.


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