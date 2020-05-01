في الفردوس الأعلى.. رانيا محمود ياسين تنعي شهداء بئر العبد

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة لشهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي.
وعلقت الفنانة رانيا على الصورة: "شهداء الوطن في الفردوس الأعلى والكافرين في الدرك الأسفل من النار رحم الله شهدائنا الأبطال".
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
رحم الله شهداء واسكنهم فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهاليهم الصبر والسلوان
رحمات الله وسلامه ع شهداء الوطن