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محافظات

مطالبة بالقصاص.. عمة شهيد البحيرة: مات عشان يفدي بلده.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:56 م
عمة شهيد البحيرة
عمة شهيد البحيرة في حادث بئر العبد
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جمالات الدمنهوري
طالبت مبروكة عبد الحليم الجوهري، عمة الشهيد محمد الجوهري الذي استشهد في حادث بئر العبد الإرهابي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصاص للشهداء.

وقالت عمة الشهيد لـ"صدى البلد": "محمد مايعزش على اللى خلقة.. بس هو مات علشان يفدي البلد.. وكل اللي بنطالب بيه القصاص للشهداء".

وأضافت أن الشهيد محمد أصغر أبناء شقيقها وحاصل على دبلوم صناعة وكان يقضى فترة التجنيد وله شقيقته اسماء الاخت الكبيرة وشقيقه احمد ووالده موظف بالمعاش وكان يعمل بالإدارة الصحية بكوم حمادة.

واتشح أهالى عزبة قنديل التابعة لقرية منشأة راضى بمركز كوم حماده  بالسواد حزنا على استشهاد المجند مقاتل محمد عبد العزيز الجوهرى جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العب.

وينتظر اسرة الشهيد واهالى  قرية ابيوقة وصول جثمان الشهيد لتشييع جنازته من مسقط رأسه ودفنه فى مقابر العائلة.

ونعى اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد محافظ البحيرة ، أن تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيطرة التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور ، وستظل قواتنا المسلحة دائما الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد  أعداء الأوطان.

وكان اعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨  جنود. وأكدت، القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.
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