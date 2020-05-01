AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب رئيس مستقبل وطن: أبطال القوات المسلحة لن يهدأ لهم بال إلا بعد الثأر

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:09 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإجرامية الإرهابية الخسيسة، وأخرها حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد والتي أدت لاستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، لن تزيد أبطال القوات المسلحة البواسل إلا إصرارًا للقضاء على الإرهاب من جذوره.  

وقال منظور، في بيان، إن أبطال القوات المسلحة لن يهدأ لهم بال إلا بعد أن يتم الثأر لشهداء مصر الأبرار بتوجيه ضربات مفاجأة ومُرتكزة ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية المُتورطين في تنفيذ عملية حادث بئر العبد الإرهابي، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يقدمون كل الدعم للقوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة والقيادة السياسية في مواجهتهم ضد عناصر الإرهاب للحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه.   

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مُعادي استقرار مصر أزعجتهم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها وتنتجها الدولة المصرية بتعمير سيناء ويستهدفون خلق الذعر في صفوف المصريين بهدف تعطيل التنمية، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري واعي ويعلم أهداف تلك المُخططات الخبيثة ولن يهاب منهم ويساند الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في القضاء على الإرهاب وتنمية مصر ونهضتها.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. أول تعليق من كهربا بعد ظهوره في برنامج رامز جلال.. أحمد فتحي ينعي صديقه.. إيفونا يغازل جماهير الأهلي

دموع وإغماءات.. أهالي ديمشلت يودعون شهيد بئر العبد.. وخطيبته: كان فرحنا بعد العيد.. فيديو

بالكمامة والجوانتي.. محافظ البحيرة يشهد تشييع جثمان شهيد بئر العبد في عزبة قنديل.. صور

أحمد فتحي ينعي صديقه بكلمات مؤثرة

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

هل يشهد ديسمبر ذروة ثانية لـ كورونا؟.. طبيبة تكشف الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة ومبهجة .. دعاء فاروق تتألق في أحدث ظهور

رغم مشقة الصوم وأزمة كورونا.. عمال مصر يضربون مثلا في التفاني وتحدي الصعوبات

خليها عادة.. 6 طرق لتعويض سوائل الجسم بعد الإفطار