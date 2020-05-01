نائب رئيس مستقبل وطن: أبطال القوات المسلحة لن يهدأ لهم بال إلا بعد الثأر

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإجرامية الإرهابية الخسيسة، وأخرها حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد والتي أدت لاستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، لن تزيد أبطال القوات المسلحة البواسل إلا إصرارًا للقضاء على الإرهاب من جذوره.





وقال منظور، في بيان، إن أبطال القوات المسلحة لن يهدأ لهم بال إلا بعد أن يتم الثأر لشهداء مصر الأبرار بتوجيه ضربات مفاجأة ومُرتكزة ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية المُتورطين في تنفيذ عملية حادث بئر العبد الإرهابي، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يقدمون كل الدعم للقوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة والقيادة السياسية في مواجهتهم ضد عناصر الإرهاب للحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه.



