تفاصيل أفضل سيارة مستعملة في مصر لقبها التجار بالسفينة الفضائية.. صور

يفضل المصريين اقتناء السيارات الاعتمادية و المتينة و الفخمة في نفس الوقت ففي هذا السياق نطرح عليكم سيارة قد اجمع خبراء السيارات عليها و هي هوندا سفيك 2010 honda civic لانها تتمتع بمقصورة مريحة وسعة تخزين مناسبة و باعت من هذا الجيل 16 مليون سيارة في العالم .
هوندا سفيك 2010 honda civic
وقدمت السيارة هوندا سفيك 2010 honda civic بمحرك 1600 سي سي بقوة 140 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، وبلغ طولها 4.545 متر وعرضها 1.750 متر وارتفاعها 1.435 متر. وتحمل السيارة تصميم خارجي مميز بالانسيابية وشبابي ولذلك لقبها تجار السيارات بالسفينة الفضائية .
مميزات السيارة هوندا سفيك 2010 honda civic :
1- تصميم خارجى رائع و مختلف .
2- ثبات وتماسك على الطريق ممتازين واعتماديه جباره واعطال شبه منعدمه
3- تكييف جبار
4- توجية ممتاز
5- استجابة رائعة لللفرامل
6- تصميم لوحة العدادات و خاصة عداد السرعة فى مستوى نظر السائق مما يمنع تشتت النظر .
3- زجاج امامى كبير جدا مما يعطى رؤية ممتازة للطريق.
4- محرك قوى جدا يعطى تسارع هو الاعلى فى فئته بتقنيات ذكية .
6- صوت المحرك ناعم جدا
7- عزل ممتاز.
8 - الخامات المستخدمة فى المقصورة ممتازة.
9 - عوامل الامان كثيرة جدا سواء انظمة الفرامل المتطورة ABS EBD او الوسائد الهوائية للراكب الامامى و السائق كما حصلت هوندا سيفيك على اربع نجوم فى اختبارات الامان الاوروبية و هي نتيجة جيدة الي حد كبير .
عيوب هوندا سفيك 2010 honda civic :
عيب السيارة الوحيد هو قربها من الارض فهي ليست سيارة عالية لتسير في
الشوارع المصرية و هذا العيب يعتبرة البعض ميزة لان الانخفاض يعطيها ثبات علي
الطرق.