AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تفاصيل أفضل سيارة مستعملة في مصر لقبها التجار بالسفينة الفضائية.. صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:30 م
هوندا سفيك 2010 honda
هوندا سفيك 2010 honda civic
Advertisements
اشرف عطية

يفضل المصريين اقتناء السيارات الاعتمادية و المتينة و الفخمة في نفس الوقت ففي هذا السياق نطرح عليكم سيارة قد اجمع خبراء السيارات عليها و هي هوندا سفيك 2010 honda civic لانها تتمتع بمقصورة مريحة وسعة تخزين مناسبة و باعت من هذا الجيل 16 مليون سيارة في العالم


هوندا سفيك 2010 honda civic


وقدمت السيارة هوندا سفيك 2010 honda civic بمحرك 1600 سي سي بقوة 140 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، وبلغ طولها 4.545 متر وعرضها 1.750 متر وارتفاعها 1.435 متر. وتحمل السيارة تصميم خارجي مميز بالانسيابية وشبابي ولذلك لقبها تجار السيارات بالسفينة الفضائية .

 


مميزات السيارة هوندا سفيك 2010 honda civic :

1- تصميم خارجى رائع و مختلف .

 

2- ثبات وتماسك على الطريق ممتازين واعتماديه جباره واعطال شبه منعدمه 

 

3- تكييف جبار  

 

4- توجية ممتاز 

 

5- استجابة رائعة لللفرامل 


6- تصميم لوحة العدادات و خاصة عداد السرعة فى مستوى نظر السائق مما يمنع تشتت النظر .

3- زجاج امامى كبير جدا مما يعطى رؤية ممتازة للطريق.

4- محرك قوى جدا يعطى تسارع هو الاعلى فى فئته بتقنيات ذكية .

6- صوت المحرك ناعم جدا 

7- عزل ممتاز.

8 - الخامات المستخدمة فى المقصورة ممتازة.

9 - عوامل الامان كثيرة جدا سواء انظمة الفرامل المتطورة ABS EBD او الوسائد الهوائية للراكب الامامى و السائق كما حصلت هوندا سيفيك على اربع نجوم فى اختبارات الامان الاوروبية و هي نتيجة جيدة الي حد كبير .


Related image


عيوب هوندا سفيك 2010 honda civic : 


عيب السيارة الوحيد هو قربها من الارض فهي ليست سيارة عالية لتسير في الشوارع المصرية و هذا العيب يعتبرة البعض ميزة لان الانخفاض يعطيها ثبات علي الطرق.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هوندا تطرح إصدارًا جديدًا من honda civic.. سعر ومواصفات

أسعار هوندا بعد إعلانها تخفيض honda civic.. صور

بـ ميزات فاخرة.. تعرف على مواصفات تويوتا الجرانفيا الجديدة بعد الكشف عنها

بسبب كورونا .. هوندا honda تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

بمواصفات خيالية.. هيونداي تكشف عن ألنترا 2021

أكثر 5 سيارات توفيرا لاستهلاك الوقود في العالم.. صور

ترشيحاتنا

المسلسل المناسب لكل برج .. الجوزاء والحمل غير متوقعين

كبار السن في مرمى كورونا.. حقائق صادمة عن كوفيد 19 والمسنين

سيئ جدا.. الناقد رامي المتولى يهاجم مسلسل النهاية

محصلتش من 10 سنين.. تجار سوق العبور يزفون بشرى عن أسعار الخضروات.. فيديو

كورونا أنقذتني .. مايا دياب تؤكد فبركة برنامج رامز مجنون رسمي.. فيديو

وسط أنباء عن وفاته..تايوان تكشف معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهنة الحدادة .. صمدت على مر الزمان وتوارثتها الأجيال.. وهذه أبرز صعوباتها

تفاصيل أفضل سيارة مستعملة في مصر لقبها التجار بالسفينة الفضائية.. صور

كبار السن في مرمى كورونا.. حقائق صادمة عن كوفيد 19 والمسنين