تفاصيل أفضل سيارة مستعملة في مصر لقبها التجار بالسفينة الفضائية.. صور

يفضل المصريين اقتناء السيارات الاعتمادية و المتينة و الفخمة في نفس الوقت ففي هذا السياق نطرح عليكم سيارة قد اجمع خبراء السيارات عليها و هي هوندا سفيك 2010 honda civic لانها تتمتع بمقصورة مريحة وسعة تخزين مناسبة و باعت من هذا الجيل 16 مليون سيارة في العالم .





هوندا سفيك 2010 honda civic





وقدمت السيارة هوندا سفيك 2010 honda civic بمحرك 1600 سي سي بقوة 140 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، وبلغ طولها 4.545 متر وعرضها 1.750 متر وارتفاعها 1.435 متر. وتحمل السيارة تصميم خارجي مميز بالانسيابية وشبابي ولذلك لقبها تجار السيارات بالسفينة الفضائية .





مميزات السيارة هوندا سفيك 2010 honda civic :



1- تصميم خارجى رائع و مختلف .

2- ثبات وتماسك على الطريق ممتازين واعتماديه جباره واعطال شبه منعدمه

3- تكييف جبار

4- توجية ممتاز

5- استجابة رائعة لللفرامل



6- تصميم لوحة العدادات و خاصة عداد السرعة فى مستوى نظر السائق مما يمنع تشتت النظر .



3- زجاج امامى كبير جدا مما يعطى رؤية ممتازة للطريق.



4- محرك قوى جدا يعطى تسارع هو الاعلى فى فئته بتقنيات ذكية .



6- صوت المحرك ناعم جدا



7- عزل ممتاز.



8 - الخامات المستخدمة فى المقصورة ممتازة.



9 - عوامل الامان كثيرة جدا سواء انظمة الفرامل المتطورة ABS EBD او الوسائد الهوائية للراكب الامامى و السائق كما حصلت هوندا سيفيك على اربع نجوم فى اختبارات الامان الاوروبية و هي نتيجة جيدة الي حد كبير .









عيوب هوندا سفيك 2010 honda civic :





عيب السيارة الوحيد هو قربها من الارض فهي ليست سيارة عالية لتسير في الشوارع المصرية و هذا العيب يعتبرة البعض ميزة لان الانخفاض يعطيها ثبات علي الطرق.