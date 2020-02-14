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سيارات

تخفيض جديد في أسعار هوندا سيفيك honda civic .. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:01 ص
honda civic
honda civic
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اشرف عطية

أعلن وكيل سيارات هوندا في مصر إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة هوندا سيفيك التي تراجع سعرها
كموديل 2020 في مصر بقيمة تصل الي 20 ألف جنيه,

اسعار هوندا
honda civic 2020

وتحمل السيارة honda civic محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 123 حصان وعزم دوران 151
نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ، وإرسال القوة للعجلات الأمامية للتسارع في 11.6 ثانية الي 100 كم في الساعة.

 سعر هوندا سيفيك

واعلنت الشركة أن سعر السيارة هوندا سيفيك انخفض من 479 ألف جنيه الي 459 ألف جنيه وهو أمر قد يراه البعض لايزال سعرًا مرتفعًا بالنسبة للسيارة.

وكانت الشركة قد خفضت سعر السيارة honda civic في سبتمبر الماضي بقيمة 13 ألف جنيه حيث انخفض سعرها وقتها من 492 ألف جنيه لتصل إلى 479 ألف جنيه. 

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