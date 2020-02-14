تخفيض جديد في أسعار هوندا سيفيك honda civic .. صور

أعلن وكيل سيارات هوندا في مصر إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة هوندا سيفيك التي تراجع سعرها

كموديل 2020 في مصر بقيمة تصل الي 20 ألف جنيه,



اسعار هوندا

honda civic 2020

وتحمل السيارة honda civic محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 123 حصان وعزم دوران 151

نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ، وإرسال القوة للعجلات الأمامية للتسارع في 11.6 ثانية الي 100 كم في الساعة.



سعر هوندا سيفيك



هوندا سيفيك

واعلنت الشركة أن سعر السيارةانخفض من 479 ألف جنيه الي 459 ألف جنيه وهو أمر قد يراه البعض لايزال سعرًا مرتفعًا بالنسبة للسيارة.