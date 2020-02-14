تخفيض جديد في أسعار هوندا سيفيك honda civic .. صور

أعلن وكيل سيارات هوندا في مصر إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة هوندا سيفيك التي تراجع سعرها
كموديل 2020 في مصر بقيمة تصل الي 20 ألف جنيه,
اسعار هونداhonda civic 2020
وتحمل السيارة honda civic محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 123 حصان وعزم دوران 151
نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ، وإرسال القوة للعجلات الأمامية للتسارع في 11.6 ثانية الي 100 كم في الساعة.
سعر هوندا سيفيك
وكانت الشركة قد خفضت سعر السيارة honda civic في سبتمبر الماضي بقيمة 13 ألف جنيه حيث انخفض سعرها وقتها من 492 ألف جنيه لتصل إلى 479 ألف جنيه.