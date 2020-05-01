مهنة الحدادة .. صمدت على مر الزمان وتوارثتها الأجيال.. وهذه أبرز صعوباتها

"الحدادين.. دُول ريحة الدنيا وأهل الزمان".. بهذه الكلمات تحدث الشاعر الراحل فؤاد حداد عن الحدادين ومهنة الحدادة، التي تعد من المهن العريقة التي صمدت على مر الزمان وظلت باقية حتى يومنا الحالي، حيث تتوارثها الأجيال أبًا عن جد؛ وهي أحد أقدم وأهم الحرف التي عرفها الإنسان، على الرغم من ضعف الإقبال عليها الآن.





صعوبات مهنة الحدادة:





ومن المعروف أن العمل في مهنة الحدادة ينطوي على مخاطر وصعوبات عدة، ويتطلب في الوقت ذاته التمتع بالصبر والحذر والقدرة على التحمل؛ ومن بين الصعوبات التي يواجهها العاملون في هذه المهنة ثقل الأدوات المستخدمة وثقل وزن المواد الخام نفسها، فضلًا عن التعرض لدرجات حرارة عالية خلال عملية صهر المواد الصلبة.





ذلك بالإضافة إلى أن العمل غالبًا ما يتطلب ساعات طويلة ويتم على مراحل عدة، حيث يعتمد عمل الحدادين في الأساس على الحديد المطاوع والصلب، ويعملون عن طريق تسخين قطع من الحديد المطاوع أو الصلب حتى يصبح المعدن لينًا بما يكفي لتشكيله باستخدام الأدوات اليدوية مثل المطرقة والسندان والإزميل، ويتم التسخين عن طريق استخدام المسبك الذي يعمل بوقود البروبان أو الغاز الطبيعي أو الفحم.





ويلجأ بعض الحدادين في العصر الحديث إلى استخدام الأكسجين والأستيلين أو موقد اللحام مثلًا لتوفير المزيد من السخونة الموضعية.





يذكر أنه في مثل هذه الحالات، قد يؤدي وقوع أي خطأ غير مقصود أثناء العمل إلى ضياع مجهود ساعات طويلة، وهو ما يجعل هذه المهنة مرهقة نفسيًا وبدنيًا.





ومن الممكن أن تجعل ظروف العمل في هذه المهنة أصحابها عرضة للإصابة بعدد من المشاكل الصحية، مثل أمراض الجهاز التنفسي، وذلك نتيجة التعرض لدرجات الحرارة العالية أثناء صهر المواد الصلبة واستنشاق المواد المنبعثة؛ وقد يؤدي التعرض للحرارة العالية والإجهاد الحراري أيضًا للإصابة بحساسية العين أو الشعور بالدوار والصداع والغثيان، ذلك إلى جانب تأثيره المحتمل على الجلد، ولذلك فإنه من الضروري أن يحرص العاملون في هذه المهنة على اتباع إجراءات وقائية للحفاظ على سلامتهم أثناء العمل.





ورصدت عدسة المصورة "هدير عبده" في مجموعة من الصور تم التقاطها من داخل ورش حدادة في حي "السبتية" جوانب من الصعوبات التي تواجه العاملين في مهنة الحدادة خاصة مع مشقة الصوم وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بـ عيد العمال اليوم، الجمعة، بهدف تسليط الضوء على دور أصحاب الحرف اليدوية؛ والأمر اللافت للنظر في هذه اللقطات هو أن "الابتسامة" عادة ما تكون سلاح هؤلاء العمال لمواجهة متاعب المهنة.