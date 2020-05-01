وزير النقل يتفقد طريق بنها -المنصورة:إنتهينا من 96.5%.. والعمل لن يتوقف.. ومستمرون في تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا





وزير النقل: مستمرون في تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا .



الوزير: الانتهاء من 96.5% من كباري المشروع ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة و تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به.

وزير النقل: كوبري دكرنس العلوي و تبلغ تكلفته 357 مليون جنيه و بلغت نسبة تنفيذه 80٪



في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بالمشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة النقل وفي إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التي تساهم في تيسير تنقل المواطنين والمركبات

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مواقع العمل في مشروع رفع كفاءة طريق "بنها / المنصورة"، بطول 73 كم وإنشاء عدد 5 كباري لحل التقاطعات السطحية حيث تفقد الوزير القطاعات الأربعة للطريق ، والتقى بالمهندسين والعمال ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق التي بلغت نسبة تنفيذها 77% والانتهاء من اتجاه القاهرة بكوبري اسنيت قبل نهاية الشهر القادم ، كذلك انتهاء المشروع بالكامل نهاية يونيو المقبل خاصة بعد انتهاء اتجاه المنصورة بكوبري اسنيت والإنتهاء من تنفيذ الأربعة كباري الآخرى وهي كباري صهرجت وبشلا وطنامل وكفر شكر وفتحها أمام حركة المرور(بلغت نسبة تنفيذ ال5 كباري 96.5%) مما ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري

كما وجه الوزير بالاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق كافة الاجراءات التي تحافظ على سلامة العاملين بالمواقع المختلفة من حيث تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.

مشيرًا الى أنه يتم تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20كم ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4حارات

مضيفًا انه مع الانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق. لافتا الى ان رفع كفاءة طريق بنها المنصورة سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومشيدا بحرص الشركات المصرية الوطنية على استمرار تنفيذ مشروعات التنمية التي تخدم المواطن المصري



ثم توجه الفريق كامل الوزير لمتابعة أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي والذي تبلغ تكلفته 357 مليون جنيه، ويبلغ طوله 1250م، والذي بلغت نسبة تنفيذه 80٪، حيث صرح الوزير ان المشروع يشمل إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولي باتجاه "المنصورة - دمياط" بعرض 12م، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا، وذلك بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق، كما يقع هذا الكوبري على ازدواج طريق المنصورة مدخل كوبري طلخا، ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي يونيو 2020 مواقع العمل