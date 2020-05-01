AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كريمة: الشهادة تصنف على المواطنة وليس العقيدة.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:27 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الشهادة تصنف على المواطنة وليست على العقيدة.


وأوضح كريمة، في برنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فإذا كان مواطن مصرى من أهل الكتاب يحرس أخوته المسلمين، أرض هذا الوطن، فالشهادة هنا لا تصنف على العقيدة لأنها تنافي عدل الله.


وتابع أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الجنة ليست حكر على دين دون دين، ولا على طائفة دون طائفة، الجنة والنار لله وحده.


وكان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء أمس عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.


وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد كريمة: تجوز إقامة صلاة الغائب على موتى كورونا والصلاة عليهم داخل القبور.. فيديو

أحمد كريمة: لا نستطيع تعميم رخصة الإفطار للجميع في رمضان خوفاً من كورونا.. فيديو

الصيام فى زمن كورونا | من يحكم ..الطبيب أم الفقيه؟ "فيديو"

أحمد كريمة: نبي الله إدريس لا علاقة له بالأهرامات وأبو الهول

أحمد كريمة يطالب بإسقاط الجنسية على من يعتدي على رجال القوات المسلحة.. فيديو

أحمد كريمة: سيناء لا تقل قداسة عن مكة والمدينة والقدس.. ومصر لن تنكسر.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

فيديوجراف.. ماذا يفعل البرنس داخل فيلا أبوهشيمة؟

عادة يومية تنقل عدوى كورونا للأسرة بسهولة.. فيديو

عداد كورونا في مصر: 5895 حالة بالفيروس .. 406 وفيات

عزل 29 فردا ببلبيس لإصابة عاملين بفيروس كورونا

الصحة: 358 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس

هنخس في رمضان .. العصير الأخضر مشروب خارق للتنحيف وتنظيف الجسم

جددي سفرتك.. طريقة عمل كيكة المكسرات