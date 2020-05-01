كريمة: الشهادة تصنف على المواطنة وليس العقيدة.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الشهادة تصنف على المواطنة وليست على العقيدة.





وأوضح كريمة، في برنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فإذا كان مواطن مصرى من أهل الكتاب يحرس أخوته المسلمين، أرض هذا الوطن، فالشهادة هنا لا تصنف على العقيدة لأنها تنافي عدل الله.





وتابع أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الجنة ليست حكر على دين دون دين، ولا على طائفة دون طائفة، الجنة والنار لله وحده.





وكان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء أمس عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.