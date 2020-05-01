AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

739 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:20 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 739 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 27510.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس إن الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا، لافتا إلى أن بريطانيا أمامها تحديات لم تشهدها من قبل بسبب الوباء.

وأوضح أن عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع، لافتا إلى أن البلاد تتجاوز ذروة انتشار الوباء والسيناريو الأسوأ لم يحدث.

وأشار جونسون إلى أن العمل جار لتطوير لقاح لكورونا لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك، مؤكدا أنه يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لا تؤدي لعودة الوباء.

كانت صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن خبراء في الجيش البريطاني بدأوا اختبارات سريرية جديدة لمصل جديد مصنوع من رذاذ المبيد الحشري، وقام الباحثون بالموافقة على اختبار قوته في القضاء على كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 حالات جديدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا

زيادة 35 %.. بريطانيا تسجل 676 إصابة جديدة بـ كورونا اليوم

بريطانيا.. ماذا سيحدث لو تمكن كورونا من بوريس جونسون؟

أكثر من 200 وفاة بإنجلترا.. حصيلة الفيروس القاتل في يوم

ترامب يعلق على نقل جونسون للعناية المركزة

بريطانيا تدخل مرحلة ذروة كورونا.. وتوفير ملايين اختبارات الفحص بدءا من اليوم

ترشيحاتنا

عداد كورونا في مصر: 5895 حالة بالفيروس .. 406 وفيات

مراجعة طبية جديدة تكشف فشل دواء الملاريا في علاج مرضى كورونا

آخر يوم للخدمة في سيناء.. شهيد المنوفية استعد للنزول إجازة وجاء محمولا بـ النعش

ماذا كان يقول النبي عند الإفطار ؟ 9 كلمات هجرها البعض ثوابها عظيم

الصيف بدأ.. الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى تصل لـ 39 درجة

بعد ارتفاعه 15 قرشا.. هل يعاود الدولار رحلة الصعود أمام الجنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس