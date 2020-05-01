739 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 739 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 27510.





وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس إن الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا، لافتا إلى أن بريطانيا أمامها تحديات لم تشهدها من قبل بسبب الوباء.





وأوضح أن عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع، لافتا إلى أن البلاد تتجاوز ذروة انتشار الوباء والسيناريو الأسوأ لم يحدث.





وأشار جونسون إلى أن العمل جار لتطوير لقاح لكورونا لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك، مؤكدا أنه يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لا تؤدي لعودة الوباء.





كانت صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن خبراء في الجيش البريطاني بدأوا اختبارات سريرية جديدة لمصل جديد مصنوع من رذاذ المبيد الحشري، وقام الباحثون بالموافقة على اختبار قوته في القضاء على كورونا.