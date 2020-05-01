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فن

شاهد.. لاميتا فرنجية تستعرض قوامها بالروب الأبيض

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:53 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».


لاميتا ظهرت في الصورة وهي ترتدي روب أبيض، وتقرأ فى مجلة، ورفعت شعرها الأسود للخلف بطريقة مميزة.


أما من الناحية الجمالية وضعت لاميتا فرنجية بعض اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها الحادة، بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.



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