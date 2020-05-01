هاتولي أبانوب.. انهيار والدة شهيد المنيا ووالده: فقدت سندي في الحياة





يقول عبد التواب بوليس والد الشهيد ابانوب "نجلى احب ابنائى إلى قلبى انا اليوم فقدت روحى سندى فى الحياه ، كان من يعلمنى الصح والخطأ ، كان بجانبى كل لحظة.

واضاف:" قبل عودته إلى الكتيبه فى القوات المسلحة جلس معى طويلا وكأنه يودعنى وكانت عيناه تبحث عن شيئ ، لكن لم يخبرنى بها حتى بات ليلته ثم حزم متاعه وسافر صباح اليوم السابق على حادث الاستشهاد ".

وطالب والد الشهيد الرئيس السيسي بالقصاص العاجل والسريع لدماء الشهداء ، واكد قائلا انا عندى :"5 ابناء أخرين جميعهم فى خدمة القوات المسلحة وانا خلف الرئيس السيسي واطالبه بالقضاء على التكفيريين".





فيما أدهشت والدته بالبكاء ولم تتوقف دموعها ولا صوتها الذى ينادى على الشهيد ابانوب ، قائلة :"هاتولى ابانوب ، ايد الكفار قتلولك يا ولدى ، انا عاوزه ابانوب ، تغمض عينيها قليلا ثم تنتفض على نفس الكلمات، وتقول إن ابنى كان اغلى الابناء على قلبى فقد كان محب لله ولأهله ، واضافت لم يات يوم بكلمة سيئه ولم يتلفظ لفظا سيئا، ولفتت ان الشهيد تمت رسامته شماسا منذ حوالى 10 سنوات، ومن تلك اللحظة وهو يعمل فى خدمة الكنيسه والشباب والاجتماعات الخاصة بهم ، وفى ليلة عودته الى كتيبته ، ذهب إلى الكنيسه محاولا دخولها ، الا انه عجز عن دخولها لأنها مغلقه ، فقال انا رايح ومش هرجع تانى .وقالت هذه كانت اخر كلماته ، بعد عودته حزين من الكنيسه لعدم فدرته على دخولها.





ويضيف شنوده عبد التواب شقيق الشهيد ابانوب أن شقيقه حاصل على دبلوم صناعة والتحق بالقوات المسلحة منذ 7 اشهر ، لديه 9 اشقاء 6 من الذكور و4 أناث.





واضاف كان الشهيد يعمل شماسا بالكتيسه وخادم اجتماعات الشباب ومئات وهو صائم احتراما لزملاءه واحتراما للشهر الكريم ، كان يرفض الافطار امام زملاءه فكان صائما مثلهم ، ولفت أن شقيقه الشهيد كان فى اجازة وعاد قبل حادث الاستشهاد بيومين ، كان معى فى القاهرة قضى معى بعض الوقت وكنا نتحدث عن عمليات المداهمات التى يقومون بها ضد التكفيريين ، وكيف يقوم الجيش بفرمهم فرم ، وقال إن كلماته الاخيرة معى ، كانت عن كيف يحب الجميع بعضه فى القوات المسلحة وكيف يقدر الكل بعضهم واكد انه كان صائما من اول يوم فى رمضان.





وقال بيشوى سعد ابن شقيقته إن الشهيد أحد الملائكة الذين يسيرون على الارض فقد كان متواضعا وخدوما وكان يعمل غى الحقل ثم يعود للخدمة داخل الكنيسه ، واخر مكالمة معه كانت ليلة حادث الاستشهاد ، قالى لى احنا طالعين مداهمات ادعي لى أن ربنا يسترها علينا.





ولفت انه كان دائما يحمل هم اشقائه وكان يتمنى ان يراهم فى احسن حال ، فقد كان ابانوب يتميز بالمحبه والود لاقاربه.





يذكر ان أبانوب احد شهداء بئر العبد الذين استشهدوا على يد الارهاب الاسود اثر انفجار عبوة ناسفة فى مدرعه، وقد تم نقل جثمان الشهيد الى مدافن القرية فى دير البرشا.





يذكر ان المتحدث العسكري قد أعلن أمس الخميس عن استشهاد 10 من عناصر القوات المسلحة بانفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.







