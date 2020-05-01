كونى قوية.. ياسمين صبري تروج لمستحضرات العناية بالبشرة

شاركت النجمة ياسمين صبري متابعيها مقطع فيديو من جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ياسمين وهى تروج لعلامة تجارية من مستحضرات العناية بالبشرة، وهى ترتدى فستانا أبيض وعلقت ياسمين قائلة "كوني قوية كوني جميلة".









ويُعرض حاليا للنجمة ياسمين صبرى مسلسل "فرصة تانية" وشهدت الحلقة 6 من مسلسل فرصة تانية ذهاب ملك "ياسمين صبري" لمنزل زياد "أحمد مجدى" للاعتذار له على ما بدر من زميلها رفعت "محمد جمعه" فى الشركة، ولم تجده، إلا أن شقيقه يأخذها إلى مكان زياد وتقابله وتعتذر له وتطلب منه الحضور إلى الشركة غدًا لتسلم مهام عمله فى فريق عملها.









وبعد مناقشة بين ملك ورئيس مجلس الإدارة بسبب تدخله فى عملها طوال الوقت، واعتراضه على نسبة معينة فى الربح فى المشروع تتقدم باستقالتها من الشركة.









كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.









خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.









ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.









مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.



