شاهد ... أحدث ظهور للفنانة مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام "

و علقت على الصورة قائلة : Throwback





الجدير بالذكر ان مي سليم شاركت في اعلان لاحد شركات الملابس الداخلية و حقق نجاحًا كبيرًا و لكن تم وقفة نظرا لهجوم العديد من المتابعين نظرًا لوجود بعض الايحاءات الجنسية





بالاضافة الي أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشاركها في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد ، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.





و من الناحية الجمالية اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي مع قلادة بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.

ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الإكسسوارات ، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي مع قلادة بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.



























