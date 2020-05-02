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منوعات

جنوب إفريقيا: تحذير من فقدان ملايين الوظائف بسبب فيروس كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 وجهت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا تحذيرا صارخا بشأن التكلفة الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، قائلة إن ما بين ثلاثة وسبعة ملايين شخص في البلاد قد يفقدون وظائفهم.

وقال وزير المالية تيتو مبويني- في مؤتمر وزاري مشترك مع مدير الخزانة العام دوندو موجاجاني: "الحقيقة هي أن الإغلاق أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي".

وفي حديث أمام البرلمان، قال مبويني إن بعض الشركات المملوكة للدولة "ذات الأداء الضعيف" سيتم بيعها، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أنه تم تخفيف قيود الإغلاق الوطنية، ومن المتوقع عودة أكثر من مليون شخص إلى العمل بما في ذلك في قطاعي التصنيع والبناء.

ويمكن الآن للمطاعم ومحلات الوجبات السريعة العمل ولكن من خلال خدمة التوصيل فقط، وسيكون لها ساعات محددة.
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