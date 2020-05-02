الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل في السعودية 180 ريالا سعوديا.. وسجل عيار 18 في الإمارات 150 درهما.. وعيار 24 في الكويت بـ16 دينارا

يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، وذلك في أسواق اليوم، السبت الموافق 2 مايو 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.





الذهب في الخليج

- جرام العيار 21 في السعودية 180.22 ريال سعودي

- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 150.93 درهم إماراتي

- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 16.95 دينار كويتي

وخلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

سعر الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (205.96 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.79 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (188.80 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.22 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (180.22 ريال سعودي) أي ما يعادل (47.94 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (154.47 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.09 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (120.14 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.96 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (102.98 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.39 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,405 ريال سعودي) أي ما يعادل (1.704 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.405 ريال سعودي) أي ما يعادل (383.52 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (205.958 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.788 دولار أمريكي)

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم السبت 2-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 176.09 درهم إماراتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أس عار الذهب في الإمارات اليوم،وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

سعر الذهب في الإمارات:

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (201.24 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 54.79 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (184.47 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 50.22 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (176.09 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 47.94 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (150.93 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 41.09 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (117.39 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 31.96 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (100.62 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 27.39 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,259 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,704 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,409 درهم إماراتي) أي ما يعادل 383.52 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (201,238 درهم إماراتي) أي ما يعادل 54,788 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (201,238 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 54,788 دولار أمريكي

ننشر أسعار الذهب الكويتي اليوم، السبت 2-5-2020، حيث يبلغ سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.83 دينار كويتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الكويت

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الدينار الكويتي.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي:

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (16.95 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54.79 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.54 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (50.22 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.83 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (47.94 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.71 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (41.09 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.89 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (31.96 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.47 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (27.39 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (527.10 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (1,704 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (118.64 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (383.52 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (16,949 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54,788 دولار أمريكي)