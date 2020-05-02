ضبط شخصين بالاسماعيلية نصبا على مواطنين بزعم توظيف أموالهم

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بالإسماعيلية لمزاولتهما نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية.













البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) بقيام إحدى السيدات (ربة منزل، عاطل "نجلها" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال تجارة الماشية.





وتبين أنهما حصلا من الشاكيان على مبالغ (150,000 - مائة وخمسون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصــــولهما علــى ربح شهرى متفق عليه، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقـانــون.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.