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حوادث

لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنيس فلسطيني بالجنسية المصرية

السبت 02/مايو/2020 - 10:45 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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عمرو خليفة - مصطفي الرماح
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا برفض الطلب المقدم من صابر السيد صابر، فلسطيني الجنسية، مواليد البحيرة 1 يناير 1955 لاكتساب الجنسية المصرية وذلك لدواعٍ أمنية، فيما وافق على رد الجنسية المصرية لـ 13 شخصًا.





كما أمر الوزير بتخصيص السيارة رقم «ق ق 6911» ماركة تويوتا لاند كروز موديل 2013، المحكوم بمصادرتها في القضية رقم 7773 لسنة 2017 جنايات قسم أول 6 أكتوبر، لأعمال مكافحة تهريب المخدرات.


وكان القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته.


كما أذن وزير الداخلية لـ 44 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ورد الجنسية لـ 13 شخصًا آخرين.

لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنيس فلسطيني بالجنسية المصرية
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