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حوادث

بالأسماء.. تجنيس 44 شخصا والاحتفاظ بـ المصرية

السبت 02/مايو/2020 - 10:48 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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عمرو خليفة - مصطفي الرماح
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بالموافقة على تجنيس 44 مواطنًا بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



وكان وزير الداخلية قد قرر رفض الطلب المقدم من صابر السيد صابر، فلسطيني الجنسية، مواليد البحيرة 1 يناير 1955 لاكتساب الجنسية المصرية وذلك لدواعي أمنية، فيما وافق على رد الجنسية المصرية لـ 13 شخصًا.

كما أمر الوزير بتخصيص السيارة رقم «ق ق  6911» ماركة تويوتا لاند كروز موديل 2013، المحكوم بمصادرتها في القضية رقم 7773 لسنة 2017 جنايات قسم أول 6 أكتوبر، لأعمال مكافحة تهريب المخدرات.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
بالأسماء.. تجنيس 44 شخصا والاحتفاظ بـ المصرية
بالأسماء.. تجنيس 44 شخصا والاحتفاظ بـ المصرية
بالأسماء.. تجنيس 44 شخصا والاحتفاظ بـ المصرية
بالأسماء.. تجنيس 44 شخصا والاحتفاظ بـ المصرية
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