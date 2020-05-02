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منوعات

للبيع الجاد قطعة من القمر بسعر خيالي.. تفاصيل

السبت 02/مايو/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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نهى حمدي
"أجيبلك حتة من القمر" لم تعد مزحة أو دليلا على فعل المستحيل، فقد بات الأمر متاحا الآن في دار "كريستي"، حيث تعرض قطعة من أكبر النيازك القمرية في العالم بسعر 2.49 مليون دولار. 

ويبلغ وزن قطعة القمر المعروضة للبيع بالمزاد 13.5 كيلو جرام، وهي خامس أكبر قطعة من القمر تم العثور عليها على الأرض، حيث لا يوجد إلا 650 كيلوجراما على الأرض من صخور القمر. 

ويشير العلماء إلى أن تلك القطعة ربما جاءت إلى الأرض وتحديدًا الصحراء الكبرى بعد انشقاقها عن القمر عندما اصطدم بكويكب أو مذنب، بحسب ما نشرت "سبوتنيك" الروسية.

وأثبت العلماء أن هذه الصخرة تعود للقمر بالفعل، فقد تمت مطابقتها مع عينات أخرى كانت بعثات الفضاء الأمريكية أحضرتها من قبل، وأكد جيمس هيسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي لدار كريستي للمزادات: "إنها قطعة من القمر فعليا، وبحجم كرة القدم".

كما سيتم عرض مجموعة أخرى مميزة من 13 نيزكا للبيع بنفس المزاد بمبلغ 1.7 مليون دولار.
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