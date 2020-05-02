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فن

النهاية الحلقة 8 تجتاح جوجل مصر بعد شك يوسف الشريف

السبت 02/مايو/2020 - 02:32 م
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
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سعيد فراج
تصدر مسلسل النهاية الحلقة 8 للفنان يوسف الشريف، مؤشرات البحث (تريند) على موقع محرك جوجل في مصر، بعد عرضها ليلة أمس، الجمعة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

ملخص أحدث النهاية الحلقة 8
شهد مسلسل النهاية الحلقة 8، تطورا جديدا في الأحداث، حيث يستغل زين "يوسف الشريف" التصريح غير الرسمى في دخول أماكن بالواحة غير مسموح له بها.

ودخل زين، إلى صالة قمار في الواحة، ويراهن على المصارع رقم 4 ويفوز بـ7 آلاف وحدة. 

وقبل أن يغادر زين صالة القمار؛ يتعرف هناك على العديد من الأسرار عن الواحة مما يدفعه إلى الشك في بعض الأمور الخاصة بها. 

وتخضع صباح "سهر الصايغ" إلى التحقيق بعد اتهامها في سرقة نسخة الوعى الأصلي لزين من الشركة الخاصة به وذلك بمساعدة إحدى العاملات في الشركة. 

ويترك الروبوت زين منزل رضوى "ناهد السباعي" من أجل مقابلة صباح إلا أنها لم تحضر في موعدها بسبب حبسها في السجن. 

مواعيد عرض مسلسل النهاية 
ويعرض المسلسل فى العاشرة والربع (10:15) مساء، أما الإعادة الأولى فستكون: 2:00 صباحًا والإعادة الثانية ستكون الساعة 2:00 مساءً.

ملخص أحداث مسلسل النهاية 
وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

فريق عمل مسلسل النهاية 
مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 
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