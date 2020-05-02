النهاية الحلقة 8 تجتاح جوجل مصر بعد شك يوسف الشريف

تصدر مسلسل النهاية الحلقة 8 للفنان يوسف الشريف، مؤشرات البحث (تريند) على موقع محرك جوجل في مصر، بعد عرضها ليلة أمس، الجمعة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

تصدر مسلسل النهاية الحلقة 8 للفنان يوسف الشريف، مؤشرات البحث (تريند) على موقع محرك جوجل في مصر، بعد عرضها ليلة أمس، الجمعة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

ملخص أحدث النهاية الحلقة 8

شهد مسلسل النهاية الحلقة 8، تطورا جديدا في الأحداث، حيث يستغل زين "يوسف الشريف" التصريح غير الرسمى في دخول أماكن بالواحة غير مسموح له بها.





ودخل زين، إلى صالة قمار في الواحة، ويراهن على المصارع رقم 4 ويفوز بـ7 آلاف وحدة.





وقبل أن يغادر زين صالة القمار؛ يتعرف هناك على العديد من الأسرار عن الواحة مما يدفعه إلى الشك في بعض الأمور الخاصة بها.





وتخضع صباح "سهر الصايغ" إلى التحقيق بعد اتهامها في سرقة نسخة الوعى الأصلي لزين من الشركة الخاصة به وذلك بمساعدة إحدى العاملات في الشركة.



