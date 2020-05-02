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فن

مسلسل الاختيار الحلقة 8 مطلوبة على جوجل بعد القبض على أسرة الإرهابي هشام عشماوي

السبت 02/مايو/2020 - 02:50 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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سعيد فراج
تصدر مسلسل الاختيار الحلقة 8 للفنان أمير كرارة، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد عرضها أمس، الجمعة، عبر قناة ON E الفضائية، وتصاعد الأحداث في الحلقة. 

ودشن عدد كبير من رواد "تويتر" هاشتاج "الاختيار"، وجاءت أبرز التغريدات: "مشهد الشيخ السيناوى.. رسائل مباشرة وواضحة"، "حلو مشهد الشيخ السيناوي دا جدا"، "الشيخ السيناوى رسالة قوية شابوووه".

ملخص أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 8 
عرضت قناة ON E الفضائية، ثامن حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «الاختيار» بغضب من الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وجماعة أنصار بيت المقدس، بسبب فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة من إنتحاري. 

يقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة)، بالتواصل مع أهالي سيناء لإمداده بالمعلومات حول المجموعات الإرهابية المسلحة، في الوقت الذي تقوم فيه جماعة أنصار بيت المقدس، بتجهيز انتحاري آخر في عملية إرهابية أخرى، وتختتم أحداث الحلقة بالقبض على أسرة هشام عشماوي. 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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