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فن

من أمام النصب التذكاري.. ليلى علوي تنعي شهداء حادث بئر العبد

السبت 02/مايو/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

نعت الفنانة ليلى علوى شهداء حادث بئر العبد الإرهابي بنشر صورة من أمام النصب التذكاري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". 


وظهرت ليلي علوي من أمام النصب التذكاري بالتحية العسكرية، وعلقت على الصورة قائلة: "#حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم ⁩ بضمم صوتي لزملائي في الحداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا ‏⁧‫#سيناء⁩ ‏⁧‫#شهداء_بئر_العبد⁩ ⁧‫#شهداء_الوطن".



ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 


ربنا يرحمهم و يصبر أهاليهم يارب

 خير اجناد الارض احنا الارض و اسود الارض 

رحمة الله عليكم شهداء الوطن 


يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 


وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.


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