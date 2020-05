من أمام النصب التذكاري.. ليلى علوي تنعي شهداء حادث بئر العبد

View this post on Instagram

#حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم ‬⁩ بضمم صوتي لزملائي في الحداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا 🇪🇬 ‏⁧‫#سيناء‬⁩ ‏⁧‫#شهداء_بئر_العبد‬⁩ ⁧‫#شهداء_الوطن