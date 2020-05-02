بسبب معاكسة فتاة.. إصابة عامل برش خرطوش في الرأس خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

أصيب عامل برش خرطوش في الرأس والوجه، إثر مشاجرة بينه وبين طرف آخر بسب معاكسة فتاه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تم نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر وضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري و6 طلقات نارية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصاب بين طرفين بدائرة القسم وعلى الفور انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وتبين وقوع مشاجرة بين طرفين أحدهما خال فتاة ونجله لقيام عامل بمعاكستها فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما بالسلاح الناري مما أدى لإصابة عامل برش خرطوش بالرأس والوجه وتم نقله لمعهد ناصر.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري المستخدم بالواقعة و6 طلقات نارية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.