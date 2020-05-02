AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب معاكسة فتاة.. إصابة عامل برش خرطوش في الرأس خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

السبت 02/مايو/2020 - 04:26 م
اطلاق نار
اطلاق نار
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أصيب عامل برش خرطوش في الرأس والوجه، إثر مشاجرة بينه وبين طرف آخر بسب معاكسة فتاه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تم نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر وضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري و6 طلقات نارية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصاب بين طرفين بدائرة القسم وعلى الفور انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وتبين وقوع مشاجرة بين طرفين أحدهما خال فتاة ونجله لقيام عامل بمعاكستها فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما بالسلاح الناري مما أدى لإصابة عامل برش خرطوش بالرأس والوجه وتم نقله لمعهد  ناصر.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري المستخدم بالواقعة و6 طلقات نارية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جعفر بن أبي طالب .. شبيه النبي لماذا لقب بذي الجناحين

الدولة في حالة حرب.. تعليم البرلمان: لا يوجد بديل لامتحانات الثانوية العامة

حضن جماعي.. رافضو إجراءات الحظر يحتجون بأغرب طريقة في بريطانيا.. فيديو وصور

في ذكرى وفاته.. قصة رحيل وائل نور المفاجئة

ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا.. وطبيب يحذر: السمنة وراء زيادة معدلات الموتى

اكتشاف جديد.. هذا الحيوان مفتاح الوقاية من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقتل وإصابة ضابطي شرطة أمريكيين في تحطم مروحية هليكوبتر.. صور

أول طبيب فى بلده.. قصة رئيس تولى حكم سيراليون بفوز ساحق

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو