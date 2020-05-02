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منوعات

بسبب أزمة كورونا.. التخلص من مليون لتر حليب بشبكة الصرف الصحي في بريطانيا

السبت 02/مايو/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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احمد شريف

اضطر المزارعون البريطانيون إلى صب مليون لتر من الحليب في شبكة الصرف الصحي خلال شهر أبريل الماضي ، نظرا لانخفض الطلب من المصانع بسبب تفشي فيروس كورونا التاجي.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الحليب المسكوب بالمجاري كان مخصصًا للكعك والجبن والقشدة وغيرها من المنتجات - التي شهدت انخفاضا هائلا على طلبها خلال أزمة كورونا.


كما تراجعت المبيعات للمقاهي والمطاعم والتي قلت مطالبها ومصروفاتها خلال إغلاق المملكة المتحدة والذي دخل اليوم يومه التاسع والثلاثين.


وقالت دراسة أجرتها هيئات صناعة الألبان Dairy UK و AHDB إن المزارعين في المملكة المتحدة تكبدوا خسارة قدرها 7 ملايين جنيه استرليني من المبيعات الشهر الماضي ، حيث خفض أكثر من نصف سعر حليبهم ، وسيواجهون خسائر بقيمة 13 مليون جنيه استرليني في مايو.

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