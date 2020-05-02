السيطرة على حريق بصيدلية في عرب بورسعيد

تمكنت قوات الحمايه المدنية التابعه لمديرية أمن بورسعيد، اليوم السبت، فى السيطرة على حريق هائل نشب في صيدلية الدالي بحي العرب ببورسعيد.





وكان قد ورد بلاغ من المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب لغرفة عمليات المحافظة، والإدارة العامة للحماية المدنية يفيد باندلاع حريق داخل إحدى الصيدليات شارع ١٠٠ ونهضة مصر بحي العرب.





وتم التنسيق مع اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد وتوجيه سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية للسيطرة عليه قبل تفاقمه وامتداده.





وتم فرض كردون أمنى عقب السيطرة على الحريق وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.





وأكد المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب ، أنه لا توجد أي إصابات إثر الحريق الذي نشب بالصيدلية ولكن هناك خسائر مادية نتجت عن الحريق.



