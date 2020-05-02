فدوى سيطرت علي البيت.. روجينا عن دورها في البرنس.. فيديو

نشرت الفنانة روجينا فيديو جديدًا لابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام .





وكتبت روجينا معلقة: فدوى سيطرت على البيت مريم بنتى بتقلد فدوى احلى فدوى دى ولا اية.





وجاءت تعليقات محبيها كالاتي: شبة عمتها الفنانة ماجدة.. شبه بابها وصوت امها.زربنا يحميها عسل.. قمر بس انتي احلي برضه.





وتجسد الفنانة روجينا، بمسلسل "البرنس" شخصية "فدوى" تاجرة المخدرات التي تتزوج "فتحي" أحمد زاهر، وتعشق شقيقه "ياسر" محمد علاء





مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



