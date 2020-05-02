نوستالجيا الطفولة.. أفضل 3 ألعاب أنيمي يمكنك تحميلها في الحظر

لاشك أن فترة الحظر التى نعيشها ويعيشها معنا أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، قد أتت علينا بعادات جديدة، وأشياء لم نفكر فيها من قبل، وأدت أيضا إلى استهلاكنا للإنترنت والألعاب ومشاهدة الأفلام بشكل أكبر بكثير من المعتاد.





ويأتى علينا شهر رمضان هذا العام، متزامنا مع الحظر الذى يعيشه العالم بسبب تفشى وباء كورنا، والذى غير العادات الرمضانية المعتادة، فكثرة الأوقات التى يقضيها البعض في المنزل، جعلتهم يشعرون بالملل بشكل أكبر وبالتالى البحث عن أنشطة تقتل الملل بشكل أسرع.









وذكر موقع Digital Trends عن أسماء أفضل الألعاب الخفيفة المسلية من نوع الأنيمى اليابانى والتى تمثل جزءا كبيرا من نوستالجيا فترة الطفولة والمراهقة للعديد من الشباب والتى يمكن تحميلها على الهاتف والقيام باللعب عليها في أوقات الفراغ ولقتل الملل.





1- Tales of Vesperia





لعبة Tales of Vesperia هى واحدة من أشهر ألعاب الحكايات والأساطير وتم إطلاقها حصريًا لـ Xbox 360 في عام 2008، وكانت اللعبة تحتوى على العديد من اللاعبين إلى السلسلة.





2 - Tales of the Abyss





تم إطلاق لعبة Tales of the Abyss أو حكايات الهاوية في عام 2006 ثم تم التعديل عليها في عام 2012 لتكون بتقنية الأبعاد الثلاثية 3D ، وتتميز بوجود الكثير من الشخصيات والمحاربين.





3 - Tales of Xillia





تتميز لعبة Tales of Xillia بوجود الشخصيات الغريبة ومحبوبة والمؤامرة الموجودة في اللعبة ستشجعك على المواصلة، حيث أنه أثناء البحث عن أستاذه، يعثر الطالب في كلية الطب جود ماثيس على منشأة أبحاث عسكرية تحمل سلاحا للدمار الشامل.



