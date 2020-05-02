أول تعليق من رامز جلال بعد فخ بدرية طلبة في رامز مجنون رسمي

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مشهدا من حلقته مع بدرية طلبة فى برنامج "رامز مجنون رسمى"

وعلق رامز جلال: رعب بدريه طلبه من كابوريا

وجاءت التعليقات كالآتي:

حلقه نار

ماتت من الرعب

الحلقه انهارده تجنن

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

رعب بدرية طلبة من كابوريا #رامز_مجنون_رسمي 😍😂❤️https://t.co/0uoRt7YpR4